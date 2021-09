Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Roter Porsche gestohlen

Wetter (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (15.09/16.09) wurde in der Karl-Siepmann-Straße ein dort geparkter Porsche entwendet. Der 64-jährige Besitzer stellte am Donnerstagabend seinen roten Porsche Targa 4 GTS in der Grundstückseinfahrt ab. Am nächsten Morgen stellte er den Verlust des Fahrzeuges fest. Der Kilometerstand betrug bis zum Zeitpunkt der Tat etwa 55.000 Kilometer. Der Fahrzeugschein befand sich in dem Wagen. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

