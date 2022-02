Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Balkonbrand in Wohnhaus - keine verletzten Personen - Blumenkübel aus Holz geraten in Brand - Feuerwehr kann Übergreifen auf Wohnhaus verhindern - Geringer Sachschaden

Landkreis Lörrach

Stadt Weil am Rhein

Am 06.02.2022 gegen 23:25 Uhr meldeten Anrufer über Notruf, dass es bei einem Wohngebäude, welches an einer Bäckerei in Alt-Weil angrenzt brennen würde.

Eine Streife des Polizeireviers Weil am Rhein, welche kurz vor der Feuerwehr eintraf konnte feststellen, dass sich das Brandgeschehen auf einem Balkon abspielte und der vorherrschende starke Wind einen erheblichen Funkenflug in Richtung des Hauses verursachte.

Ein 82 - jähriger Bewohner verließ mit Eintreffen der Feuerwehr gerade das betroffene Anwesen um sich in Sicherheit zu bringen. Er gab Hinweis, dass sich in einem der oberen Stockwerke noch ein 62 - jähriger Mann befinden würde, der möglicherweise von dem Brand noch nicht mitbekommen hatte. Dieser konnte von den eintreffenden Kräften der Feuerwehr ebenfalls unbeschadet in Sicherheit gerettet werden.

Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten. Offenbar hatte ein hölzerner Blumenkübel auf einem Balkon aus unbekannter Ursache Feuer gefangen und dieser Brand drohte nun - angefacht durch den starken Wind dieser Nacht - mit dem Funkenflug auf das Gebäude überzugreifen. Dies konnte glücklicherweise verhindert werden, so dass nur leichter Sachschaden entstand.

Wie es zu dem Brand kam ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen übernommen.

