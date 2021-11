Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update zu: Geldautomat gesprengt - Polizei fahndet und bittet um Hinweise

Fulda (ots)

Neuhof - Nach der Sprengung eines Geldautomaten in einer Bankfiliale im Zollweg am frühen Mittwochmorgen (24.11.), gegen 2:55 Uhr, hat die Kriminalpolizei Fulda die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang wurden am heutigen Morgen, gemeinsam mit Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamts, aufwendige Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt.

Am Gebäude und am Geldautomat entstand erheblicher Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Mehrere Glasscheiben der Bankfiliale zersplitterten durch die Druckwelle der Sprengung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sind die Täter mit einer Limousine über die Hanauer Straße in Richtung der Autobahn 66 geflüchtet. Wer hat in Neuhof in den Morgenstunden ab 2 Uhr oder auch in den Tagen zuvor, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661/105-0.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell