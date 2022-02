Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim-Vögisheim: Unbekannte beschädigen Weidezaun, zwei Lämmer verenden - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Samstag, 05.02.2002, auf Sonntag, 06.02.2022, im Bereich der Vögisheimer Grillhütte den Weidezaun einer Pferdekoppel und einer angrenzenden Schafsweide. Mehrere Zaunpfosten wurden herausgerissen und der Elektrozaun wurde stellenweise umgetreten. Zwei Lämmer verfingen sich in dem Elektrozaun, konnten sich nicht mehr befreien und verendeten qualvoll. In der Vergangenheit kam es insbesondere an Wochenenden immer wieder zu Sachbeschädigungen im Bereich der Vögisheimer Grillhütte. Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Grillhütte verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Müllheim unter der Telefonnummer 07631 1788-0 entgegen.

