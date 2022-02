Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Mit einem Mercedes Sprinter befuhr am Freitag, 04.02.2022, gegen 16.10 Uhr ein 62 Jahre alter Mann die Straße Gündenhausen in Richtung Maulburg. Vor ihm fuhr eine 34 Jahre alte Frau mit ihrem VW Golf. Diese beabsichtigte an der Einmündung nach links auf die Straße "Auf der Gänsmatt" abzubiegen. Der 62-Jährige erkannte das verkehrsbedingte Anhalten der 34-Jährigen zu spät und fuhr auf den Golf auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils rund 5000 Euro, sie mussten beide abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

