Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei hat den richtigen "Riecher"- Drogenfund am HBF - Chemnitz

Chemnitz (ots)

Am 22. Dezember 2021 gegen 22.25 Uhr wurde durch eine Streife der Bundespolizeiinspektion Chemnitz ein deutscher Staatsangehöriger (34 Jahre) auf dem Hauptbahnhof Chemnitz einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle konnten die eingesetzten Beamten einen typischen Cannabis-Geruch bei dem 34-jährigen wahrnehmen und befragten diesen, ob er Drogen konsumierte bzw. mitführt. Der Deutsche verneinte daraufhin den Besitz von Betäubungsmitteln. Bei der sich anschließenden Inaugenscheinnahme seines mitgeführten Rucksacks wurden 110g Cannabisblüten, verschweißt in einem Plastikbeutel, aufgefunden. Der 34-jährige Beschuldigte wurde zur Anzeigenaufnahme in die Diensträume am Hauptbahnhof Chemnitz verbracht, in dessen Verlauf bei der Durchsuchung der Person zwei Plastikbehältnisse (Überraschungseier) festgestellt wurden, welche szene-typische Cliptütchen mit Cannabisblüten und insgesamt 5g Crystal aufgefunden wurden.

Die festgestellten Drogen wurden beschlagnahmt und der 34-jährige Deutsche konnte nach Feststellung seiner Identität und Anzeigenaufnahme die Diensträume der Bundespolizei wieder verlassen.

Gegen den Deutschen wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell