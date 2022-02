Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Hilpertsau, B462 - Von der Fahrbahn abgekommen

Gernsbach (ots)

Ein 55-jähriger Fahrer eines Fiats kam am Donnerstagmorgen in der Murgtalstraße in Höhe eines dortigen Supermarktes nach links von der Fahrbahn ab und verursachte dadurch einen hohen Sachschaden. Gegen 07:25 Uhr war der Mann auf der B462 von Forbach in Richtung Gernsbach unterwegs, als er vermutlich aufgrund medizinischer Ursache auf die Gegenfahrbahn kam und dann mit seinem Auto gegen ein Geländer prallte. Der Mittfünfziger wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug und dem Geländer entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro.

