Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Einbruch

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstag, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 09:45 Uhr, in ein im Rohbau befindliches Wohnhaus in der Sulzberger Straße in Bad Salzungen ein und entwendeten hochwertige Werkezeuge. Anschließend konnte die Diebe unbemerkt mit ihrer Beute flüchten. Die Höhe des Entwendungsschadens muss noch ermittelt werden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in Tatortnähe beobachtet haben, melden sich bitte bei der Salzunger Polizei unter der Telefonnummer 03695 551-0.

