Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Einbruch

Suhl (ots)

In der Zeit von Mittwoch bis Montag, 16:00 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung "Am Himmelreich" in Suhl. Der Täter montierte den LED-TV von der Wandhalterung und entwendete diesen sowie eine Spielkonsole, ein Luftgewehr und eine Werkzeugkiste. Anschließend begab sich der Dieb in den Kellerraum des Geschädigten. Ob auch hier Wertgegenstände entwendet wurden, muss noch ermittelt werden. Der Beuteschaden wird gegenwärtig auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Einbrecher bzw. auf den Verbleib der Beute geben können, werden gebeten, sich mit der Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell