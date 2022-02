Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Tiefgarage

Hildburghausen (ots)

1.500 Euro Entwendungsschaden entstanden bei einem Diebstahl von vier Fluchtwegleuchten und einer Gaswarnleuchte. Diese wurde teilweise von den Tätern abmontiert und aus der Tiefgarage der Schlossparkpassage in Hildburghausen geschafft. Die Diebe konnten unbemerkt mit ihrer Beute flüchten. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 16:00 Uhr, bis Montag, 14:00 Uhr. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise, die unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegengenommen werden.

