Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Korrektur zum "Unfall mit Personenschaden"

Steinbach-Hallenberg (ots)

Entgegen der Meldung vom 30.01.2022 ereignete sich der Unfall in der Hauptstraße von Steinbach-Hallenberg wie folgt: Ein 66-jähriger Suzuki-Fahrer befuhr die Strecke von Viernau in Richtung Oberschönau. Er wollte nach links in die Bismarckstraße einbiegen, übersah dabei aber den entgegenkommenden 58-jährigen Lada-Fahrer. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und der Suzuki-Fahrer verletzte sich schwer. Er kam ins Krankenhaus nach Schmalkalden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell