Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle festgestellt

Steinbach-Hallenberg (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Dienstagabend einen 35-jährigen VW-Fahrer in der Bahnhofstraße in Steinbach-Hallenberg. Im Rahmen der Kontrolle zeigte der Fahrer deutliche Anzeichen für einen vorangegangenen Drogenkonsum, verweigerte jedoch einen freiwilligen Vortest. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an, was dazu führte, dass der Mann immer aggressiver wurde und mehrfach Beleidigungen gegenüber den Kontrollierenden aussprach. Zudem versuchte er sich der polizeilichen Maßnahme zu entziehen, was die Einsatzkräfte dazu veranlasste ihm Handfesseln anzulegen. Auch während der Blutentnahme im Klinikum wehrte sich der Mann, jedoch ohne Erfolg. Überdies stellten die Beamten fest, dass der Wagen nicht versichert war und fanden im Fahrzeug ein Pfefferspray, welches er nicht hätte führen dürfen. Gegen den 35-Jährigen wurden mehrere Anzeigen gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell