Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Verletzte und zweimal Totalschaden

Tanna, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Montag gegen 09:45 Uhr fuhr eine 77-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Opel von Schilbach in Richtung Tanna. An der Kreuzung beim Industriegebiet Kapelle beabsichtigte sie die Landstraße zu überqueren, um weiter in Richtung Tanna zu fahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines Skodafahrers, welcher die L3002 in Richtung Gefell befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge im Frontbereich. Dabei wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten durch Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

