Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.10.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Ahorn-Hohenstadt: Müll am Wegesrand entsorgt

Alte Matratzen und ein Dutzend Plastiksäcke mit Haushaltsmüll wurden in den vergangenen Wochen, vermutlich im Laufe des ersten Oktoberwochenendes, am Wegesrand im Gewann Am Stöckbrunnen bei Hohenstadt illegal abgelagert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 62130 entgegen.

Tauberbischofsheim: Gebäudefassade durch Schmiererei beschmutzt

Unbekannte besprühten in der Nacht auf Donnerstag die Umspannstation in der Gartenstraße in Tauberbischofsheim mit Farbe. Die Täter begaben sich zwischen 22 Uhr und 8 Uhr in die Gartenstraße. Dort schmierten sie einen Schriftzug auf die Fassade der Umspannanlage. Personen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810, zu melden.

Bad Mergentheim-Althausen: Hoher Sachschaden aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes

Rund 16.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Althausen. Ein 24-jähriger VW-Fahrer befuhr um 7.30 Uhr die Schwimmbadstraße in Richtung Ortsausgang. An der Kreuzung der Dr.-Groll-Straße übersah er vermutlich den bevorrechtigten BWM eines 49-jährigen Fahrers. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Lauda-Königshofen: Teure Unachtsamkeit im Straßenverkehr

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der B290 bei Lauda-Königshofen zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachsachaden. Gegen 15.30 Uhr schaffte es ein 27-Jähriger nicht rechtzeitig seinen BMW auf der Bundesstraße 290 anzuhalten und prallte gegen das Heck des verkehrsbedingt haltenden BMW einer 23-Jährigen. Durch den Zusammenprall entstand Sachschaden von circa 20.000 Euro. Von den Unfallbeteiligten wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell