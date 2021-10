Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.10.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Mulfingen: Gefährliches Überholmanöver - Pkw landet im Rübenacker

Zu einem gefährlichen Überholmanöver kam es am Mittwochabend auf der Kreisstraße 2388 zwischen Hollenbach und Mulfingen. Ein 25-jähriger Seat-Fahrer setzte gegen 19.15 Uhr im Bereich einer Rechtskurve zum Überholen eines Sattelzugs an, seine Sicht war zudem durch ein Maisfeld eingeschränkt. Er übersah dabei offensichtlich einen entgegenkommenden Opel. Dessen 25-jähriger Fahrer reagierte geistesgegenwärtig und wich nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Er landete dabei mit seinem Corsa allerdings in einem Zuckerrübenacker. Auch der 38-jährige Lkw-Fahrer hatte bis zum Stillstand abgebremst, um Schlimmeres zu verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Bretzfeld: Über den Zaun geklettert und Reifen entwendet

Acht Kompletträder wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bei einem Bretzfelder Fahrzeughändler entwendet. Die Unbekannten stiegen zwischen 20 Uhr und 5.30 Uhr über den Zaun des Händlers in der Felix-Wankel-Straße und stahlen zwei komplette Radsätze im Wert von insgesamt rund 1.400 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bretzfeld unter der Telefonnummer 07946 940010 entgegen.

Öhringen: E-Bike-Fahrerin beim Abbiegen gestreift und verletzt

Eine E-Bike-Fahrerin war am Mittwochmorgen auf der L 1049 von Oberohrn in Richtung Cappel unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße 2387 bog gegen 7.15 Uhr ein 31-Jähriger mit seinem Fiat, von Michelbach kommend, nach rechts in Richtung Cappel ab. Er übersah hierbei offensichtlich die bevorrechtigte Radfahrerin und streifte sie mit seinem Pkw. Die 41-jährige Frau stürzte und musste leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

