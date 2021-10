Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.10.2021

Heilbronn (ots)

Flein: Enkeltrick - Seniorin um über 18.000 Euro betrogen

Eine Seniorin wurde am 14.10.2021 in Flein Opfer eines Enkeltricks und um über 18.000 Euro betrogen. Die Seniorin war gegen 11.00 Uhr von einer jüngeren Frau mit weinerlicher Stimme und schwäbischem Dialekt angerufen worden. Die Anruferin gab gegenüber der 91-Jährigen vor, dass sie deren Enkeltochter sei und sich in einer Notlage befinde. Um ihrer vermeintlichen Enkelin zu helfen, begab sich die Seniorin zur Bank und hob ihr Erspartes ab. Dieses übergab sie gegen 15.00 Uhr anweisungsgemäß einer unbekannten männlichen Person, die zur Abholung des Geldes die Wohnanschrift der 91-Jährigen aufsuchte. Der Abholer soll nach den Angaben der Seniorin etwa 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Er habe eine helle Hautfarbe gehabt und ohne erkennbaren Dialekt oder Akzent gesprochen. Bekleidet war der Abholer nach den Angaben der Seniorin mit einer dunklen Hose, einem dunklen T-Shirt und einer dunklen Basecap. Außerdem habe er eine dunkle Mund-Nasen-Bedeckung und eine runde Brille getragen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter Telefon 07131 1044444 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell