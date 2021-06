Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Unbekannte stehlen ungeschlüpften Nachwuchs aus Pfauennest - Polizei sucht Zeugen

Bad Rothenfelde (ots)

Zwischen Samstagabend (20 Uhr) und Sonntagabend (21 Uhr) haben sich Unbekannte an einem Pfauennest zu schaffen gemacht. Die Täter näherten sich dem Grundstück einer ortsansässigen Firma in der Straße "Am Pagenkamp", auf dem seit Längerem ein Pfauenpaar ihr Zuhause bezogen hat. Zur großen Freude ihrer Besitzer erwartete das gefiederte Ehepaar nun Nachwuchs. Seit mehreren Tagen brütete die Henne über insgesamt sieben Eiern. Kurz vor dem Schlüpfen der Pfauenküken stahlen unbekannte Täter die Eier aus dem Gelege und flüchteten vom Grundstück der Besitzer. Die Polizei aus Bad Rothenfelde sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der sieben Pfaueneier geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05424/293290 oder 05421/921-390 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell