Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen/Versmold: Wem gehört der Gartenhäcksler?

Dissen/Versmold (ots)

Bei einer Durchsuchung im Rahmen eines Betrugsverfahren fanden Ermittler aus Dissen Mitte Mai in Versmold einen rot-schwarzen Gartenhäcksler der Marke "Asgatec". In Bezug auf die Eigentumsverhältnisse verwickelte sich der 47-jährige Beschuldigte in Widersprüche. Die Beamten gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass es sich bei dem Häcksler um Diebesgut handelt und suchen nun nach dem Eigentümer und dem dazugehörigen Tatort. Möglicherweise befindet sich der Tatort im angrenzenden Nordrhein-Westfalen. Wer Hinweise zu den Eigentumsverhältnissen des Gartenhäckslers geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen, Tel: 05421/921-390 oder -138

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell