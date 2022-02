Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fahrradfahrerin genötigt und beleidigt

Achern (ots)

Eine 44-Jährige Fahrradfahrerin fuhr am Donnerstagnachmittag auf der Eisenbahnstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße. Gegen 16 Uhr wollte die Frau an der Kreuzung nach links abbiegen. Um sich hierfür einordnen zu können, fuhr sie am rechten Fahrbahnrad. Ein noch unbekannter Autofahrer soll die Zweiradlenkerin mit ungenügenden Sicherheitsabstand überholt und durch hupen erschreckt haben. Überdies soll der Unbekannte die Frau beleidigt haben. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr aufgenommen.

/ph

