Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Stralsund (ots)

Der seit Montagmittag abgängige Straftäter konnte, nach einem Zeugenhinweis, am frühen Dienstagmorgen im Stadtgebiet von Stralsund durch Polizeikräfte aufgegriffen werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung bei den Fahndungsmaßnahmen. Es wird um Löschung aller in diesem Zusammenhang weiterverbreiteten Meldungen in anderen Medien gebeten

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell