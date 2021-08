POL-NB: Brand einer Strohballenpresse bei Tribbevitz auf der Insel Rügen

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Am 23.08.2021 gegen 21:20 Uhr meldete ein Zeuge im Polizeihauptrevier Bergen den Brand einer Strohballenpresse auf einem Feld in der Nähe der Ortschaft Tribbevitz. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Die Strohballenpresse brannte in voller Ausdehnung. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Rappin und Neuenkirchen konnte das Feuer gelöscht werden. Ursache des Brandes war ein technischer Defekt an der Strohballenpresse. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR.

