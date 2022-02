Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Diebstahl, Hinweise erbeten

Ottersweier (ots)

Noch unbekannte Täter haben am Mittwoch offenbar mehrere Kupferrohre von einer Baustelle in der Friedhofsstraße gestohlen. Gegen 11:50 Uhr wurden die Täter dabei beobachtet, wie sie diese in einen weißen Transporter luden. Eine aufmerksame Zeugin informierte den Eigentümer der Rohre. Jedoch kam dieser nicht mehr rechtzeitig an der Baustelle an und die Unbekannten hatten sich mit ihrem weißen Transporter bereits entfernt. Die Langfinger sorgten somit für einen Diebstahlschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Beamten des Polizeireviers Bühl ermitteln nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und nehmen unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 Zeugenhinweise entgegen. /lg

