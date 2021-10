Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Marxzell - Ein Leichtverletzter nach Vorfahrtsmissachtung

Karlsruhe (ots)

Eine 50-Jährige fuhr mit ihrem Pkw am Montag gegen 20.00 Uhr auf der Heinrich-Hall-Straße in Richtung Blumenstraße. An der Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt eines 27-Jährigen und stieß mit dessen Pkw zusammen. Der 27-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt.

