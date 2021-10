Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel, Kirrlach - Schwerverletzter Radfahrer nach Kollision mit PKW

Waghäusel, Kirrlach (ots)

Auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Waghäusler Straße kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer. Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei übersah eine 63-jährige Daimler-Benz-Fahrerin dort gegen 15.10 Uhr den von links kommenden Radfahrer. In der Folge kollidierte dieser mit dem Pkw und stürzte zu Boden. Hinzugeeilte Rettungskräfte brachten den 76-jährige Radfahrer in ein Krankenhaus. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm. An den beiden Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

