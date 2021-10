Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Betrunkener Autofahrer auf der A5

Karlsruhe (ots)

Ein offensichtlich betrunkener Autofahrer fiel Polizeibeamten am frühen Dienstagmorgen auf der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Ettlingen auf. Der Mann konnte erst an der Anschlussstelle Ettlingen kontrolliert werden.

Der Funkstreife fiel das Auto bereits auf der Südtangente auf, als dieses auf die A5 in Fahrtrichtung Rastatt auffuhr. Das Auto fuhr sehr langsam. Beim Verlassen der Autobahn, an der Anschlussstelle Ettlingen, konnte das Auto kontrolliert werden. Hierbei konnte deutlicher Alkoholgeruch beim 43-jährigen Fahrer wahrgenommen werden.

Ein Atemtest ergab einen Wert von über ein Promille. Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde einbehalten, er wird angezeigt. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt.

