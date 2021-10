Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Tageswohnungseinbrüche

Karlsruhe (ots)

Bislang drei Wohnungseinbrüche in Graben-Neudorf, Stettfeld und Hambrücken musste die Polizei am Montag aufnehmen.

Zwischen 10 Uhr und 22 Uhr hebelten die bislang unbekannten Täter eine Terrassentür an einem Einfamilienhaus in der Wiesenstraße in Neudorf auf. Offenbar wurden die Täter bei dem Einbruch gestört, sodass nichts entwendet wurde.

In Stettfeld wurde das Hoftor eines Anwesens in der Schönbornstraße während der kurzen Abwesenheit der Eigentümer zwischen 13.20 Uhr und 14.30 Uhr am Montag überklettert. Anschließend hebelten die Täter das Badezimmerfenster auf und durchwühlten alle Räumlichkeiten des Anwesens. Hier hatten sie leider Erfolg und entwendeten Schmuck.

Auch in Hambrücken, in der Weiherer Straße, wurde eine Familie Opfer von Einbrechern. Die bislang unbekannten Täter gelangten über die Hauseingangstür ins Innere. Dort wurde die ganze Wohnung durchwühlt und Uhren, Schmuck und Bargeld entwendet.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Eingangstüren abgeschlossen werden sollten, nicht nur ins Schloss gezogen. Fenster nur kippen, wenn Personen im Haus anwesend sind. Außerdem ist besondere Vorsicht in der jetzt beginnenden dunklen Jahreszeit geboten. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrnimmt, sollte sich Kennzeichen beziehungsweise Beschreibungen der Personen merken und über Notruf die Polizei verständigen.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell