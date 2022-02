Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Fußgänger angefahren

Baden-Baden (ots)

Ein 20-Jähriger Mercedes-Fahrer war am Donnerstagabend auf der Zufahrtstraße vom Europaplatz zur Schwarzwaldstraße unterwegs. Gegen 22:10 Uhr wollte er an der Einmündung in die Schwarzwaldstraße nach links abbiegen. Offenbar übersah er hierbei zwei Fußgänger die auf dem rechten Gehweg in Richtung Innenstadt unterwegs waren. In der Folge wurden die beiden Männer im Alter von 29 und 31 Jahren mit dem vorderen linken Kotflügel des Wagens erfasst. Beide Fußgänger stürzten zu Boden und verletzten sich glücklicherweise nur leicht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell