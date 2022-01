Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Geld aus Opferstock entwendet

Zeugen gesucht

Wachtendonk (ots)

Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 30. Dezember 2021 und dem 5. Januar 2022 Bargeld aus dem Opferstock der Kirche am Kirchplatz entwendet. Sie manipulierten an der verschlossenen Klappe des Opferstocks herum, um an das Geldfach zu gelangen. Der Opferstock befindet sich im Vorraum der Kirche. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

