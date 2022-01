Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Radfahrer stürzt

PKW-Fahrer und Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Montagabend (11. Januar 2022) gegen 21:45 Uhr war ein 22-Jähriger aus Bedburg-Hau mit seinem Pedelec auf der Flutstraße in Richtung Klever Ring unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 60 wurde er von einem PKW überholt, der nach Angaben des Radfahrers mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der 22-Jährige stürzte und verletzte sich leicht, an dem Pedelec entstand Sachschaden. Unklar ist, ob es zu einer Berührung zwischen Rad und PKW kam. Der Autofahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne anzuhalten. Er und eventuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell