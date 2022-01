Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Unfallflucht

Grauer BMW beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Dienstag (11. Januar 2022) gegen 12.15 Uhr beobachtete ein 42-jähriger Zeuge auf dem Parkplatz einer Textilpflegefirma an der Reeser Straße eine Unfallflucht. Eine ältere Dame mit kurzem, weißgrauem Haar beschädigte beim Rangieren mit ihrem silberfarbenen oder grauen Nissan einen geparkten BMW. Die Heckschürze des BMW wurde zerkratzt. Obwohl der Zeuge sich bemerkbar machte und die Fahrzeugführerin auf den Unfall hinweisen wollte, setzte diese ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Fahrerin wurde als 60 - 65 Jahre alt und 160 - 165 cm groß beschrieben. Sie war zuvor Kundin der Reinigungsfiliale. Weitere Zeugenhinweise zu dem Vorfall oder dem Unfallfahrzeug bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell