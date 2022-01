Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Zeugen nach Kellerbrand gesucht

Goch (ots)

Nach einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses am Schnepfenweg am Montagabend (10.Januar 2022) sucht die Kriminalpolizei nun Zeugen. Gegen kurz nach 18:00 Uhr hatten Anwohner am Montag eine Rauchentwicklung aus dem Keller des Hauses bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Alle Bewohner mussten das Gebäude verlassen, verletzt wurde niemand. Das Feuer war offenbar in einem Kellerraum voller Unrat ausgebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, Brandstiftung kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich daher bitte an die Kripo Kalkar unter 02824 880. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell