Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Taschendiebe in Mayen unterwegs - Zeugen gesucht

Mayen (ots)

MAYEN. In einem Discounter in Mayen, Polcher Straße, kam es am 20.10.2021, gegen 14:40 Uhr, zu einem vollendeten Taschendiebstahl durch zwei gemeinschaftlich agierende Täter. Der Geschädigte wurde während des Einkaufs gezielt von einem männlichen Täter abgelenkt und in ein belangloses Gespräch verwickelt. Währenddessen entwendete die weibliche Täterin von hinten den Geldbeutel des Geschädigten aus dessen Innentasche. Anschließend verließen die beiden Taschendiebe den Markt zu Fuß in unbekannte Richtung.

Zu den Täterbeschreibungen ist folgendes bekannt:

Täter 1: weiblich, dunkle Haare zum Dutt gebunden, hellbraune Jacke, blaue Jeanshose, weiße Sneaker, schwarzer Rucksack, helles Halstuch, Einwegmaske

Täter 2: männlich, 3-Tage-Bart, dunkle Kappe, helles Longsleeve, dunkle ärmellose Weste, helle Hose, weiße Adidas Sneakers, Einwegmaske

Zeugenhinweise nimmt die zuständige Kriminalinspektion Mayen entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell