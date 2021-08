Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Ladendiebe nach Zeugenhinweis gestellt

Demmin (ots)

Am Mittwoch, den 11.08.2021 wurde die Einsatzleitstelle der Polizei gegen 09:30 Uhr über einen Diebstahl in einem Ladengeschäft in der Demminer Innenstadt informiert. Die Hinweisgeberin konnte die beiden ausländisch aussehenden Männer detailliert beschreiben. Darüber hinaus wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Demmin durch weitere vor Ort befindliche Zeugen auf die Aufenthaltsorte der Tatverdächtigen direkt hingewiesen. Ein Tatverdächtiger konnte nach kurzer fußläufiger Verfolgung durch die Einsatzkräfte gestellt werden. Dessen im Nahbereich deponierter Rucksack wurde ebenfalls aufgefunden. Der zweite Tatverdächtige wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts neben dessen Pkw angetroffen. Bei der Durchsuchung der Personen, der mitgeführten Sachen sowie des Fahrzeugs konnte verschiedenes Diebesgut aus vermutlich mehreren Straftaten aufgefunden werden. Hierbei handelt es sich neben Schwangerschafts- und Babyprodukten auch um Kosmetika und höherpreisige Spirituosen. Bei der vor Ort festgestellten Tat wurden Artikel im Wert von etwa 300 Euro entwendet.

Die Überprüfung der Personen warf Fragen zum Aufenthaltsstatus der beiden georgischen Staatsangehörigen im Alter von 21 und 33 Jahren auf, weshalb die zuständige Ausländerbehörde zur Entscheidung kontaktiert wurde. In Rücksprache auch mit der Staatsanwaltschaft wurden beide Personen aus den polizeiliche Maßnahmen, mit einer Meldeaufforderung, entlassen.

Dennoch ermittelt nun die Kriminalkommissariataußenstelle Demmin gegen die beiden Männer wegen Ladendiebstahls.

Einen Dank richtet die Polizeiinspektion ausdrücklich an die Hinweisgeber, die einen maßgeblichen Beitrag zur Ergreifung der Tatverdächtigen geleistet haben.

