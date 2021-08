Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Altentreptow (ots)

In der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr des gestrigen 10.08.2021 kam es in der Feldstraße in 17087 Altentreptow zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter während der kurzzeitigen Abwesenheit der Hausbewohner gewaltsam Zutritt zu dem Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Angaben zu entwendeten Gegenständen sind derzeit nicht möglich. Der Sachschaden wird zunächst mit 200 EUR beziffert.

Die Spurensicherung am Tatort erfolgte durch Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen. Personen, die zur Tatzeit in der Feldstraße in Altentreptow auffällige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise in Zusammenhang mit der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994 - 231 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell