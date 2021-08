Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Feststellung mehrerer Straftaten bei einem e-Scooter- und einem Pkw-Fahrer

Neubrandenburg (ots)

Am 08.09.2021 gegen 19:30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg in der Oststadt den Fahrer eines e-Scooters, an dem nicht das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen angebracht war. Der 31-jährige deutsche Staatsbürger wies während der Kontrolle deutliche Anzeichen eines Drogenkonsums auf. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, weshalb eine Blutprobenentnahme im nahegelegenen Krankenhaus durchgeführt wurde. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden darüber hinaus zwei Joints sowie eine Dose aufgefunden, in der vermutlich Betäubungsmittel aufbewahrt wurden. Des Weiteren fanden die Beamten im Rucksack des Mannes eine Gasdruckpistole samt Stahlkugelgeschossen. Hierfür konnte er keine behördliche Erlaubnis vorlegen. Die Waffe und das Zubehör wurden daher sichergestellt. Am Krankenhaus wurde der Mann aus den Maßnahmen entlassen und konnte seinen Weg fußläufig fortsetzen. Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg führt gegen den Mann nun Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens mit einem Kraftfahrzeug ohne die erforderliche Pflichtversicherung und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen Drogen- und Waffenbesitzes.

Lediglich zwei Stunden später stellten Beamte des Reviers einen 47-jährigen, in Deutschland geborenen, türkischen Staatsbürger in der Ihlenfelder Straße fest, der in Richtung des Ortsausgangs fuhr. Bei der Kontrolle konnte der Mann keinen gültigen Führerschein vorweisen. In der Vergangenheit ist er bereits wiederholt durch das Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen. Durch die Beamten wurde daher eine entsprechende Strafanzeige erstattet und die Weiterfahrt untersagt. Die Ermittlungen gegen ihn werden ebenfalls durch das Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt.

