Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Drei Täter beim Buntmetalldiebstahl gestellt

Demmin (ots)

Am späten Abend des 08.08.2021 stellten Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Demmin drei Täter auf frischer Tat, die im Verdacht stehen, Kupferkabel von einem Demminer Baustoffrecyclinghof gestohlen zu haben.

Die Beamten kamen aufgrund eines Hinweises des geschädigten Geschäftsführers noch während der Tatausübung zum Einsatz. Dieser verfügt über eine Videoüberwachung und konnte gegen 22:15 Uhr des 08.08.2021 Personenbewegungen auf dem Betriebsgelände feststellen. Den unmittelbar eingesetzten Beamten gelang es, drei Tatverdächtige in zwei Transportern zu stellen, als diese das Gelände in Richtung B 194 verlassen haben. Im Zuge der anschließenden Durchsuchung konnten knapp 200 kg Kupferkabel im Wert von ca. 1000 EUR gefunden und sichergestellt werden.

Bereits am Morgen des 08.08.2021 erhielt die Polizei in Demmin Kenntnis von einem Buntmetalldiebstahl auf selbigen Betriebsgelände. In diesem Fall wurde ca. eine Tonne Kupfelkabel im Wert von 2600,-EUR entwendet. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg kamen in beiden Fällen zum Zwecke der Spurensicherung zum Einsatz. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurde die vorläufige Festnahme der drei deutschen Tatverdächtigen im Alter von 27, 34, und 38 Jahren angeordnet. Sie wurden im Laufe des Tages durch Beamte der Kriminalkommissariatsaußentstelle Demmin und des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Die drei Männer wurden im Anschluss auf Weisung der Staatsanwaltschaft entlassen.

