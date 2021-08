Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Unfall zwischen zwei Radfahrern - eine Schwerverletzte

Wesenberg (ots)

Am 09.08.2021 ereignete sich gegen 14:20 Uhr auf dem Radweg an der B198 nahe Zirtow ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten 49-jährigen Radfahrerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau zusammen mit ihrer Familie den Radweg aus Wesenberg kommend in Richtung Mirow. Als sie sich kurz zu ihrem Kind umdrehte, geriet sie nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Radfahrer. Bei dem Sturz zog sich die Frau, die in der Region Urlaub macht, schwere Gesichtsverletzungen zu. Der Schutzhelm wurde bei dem Unfall deutlich beschädigt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie zur Behandlung ins Krankenhaus nach Neubrandenburg. Weitere Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden, es entstand lediglich leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell