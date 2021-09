Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever vom 24.09. - 26.09.2021

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti Am Freitagabend kam es in Schortens, Ortsteil Accum, zum widerholten Male zu Farb-schmierereien an verschieden Örtlichkeiten. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten drei Tatverdächtige im heranwachsenden Alter angetroffen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei entlassen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Einbrüche in Geschäftsräume in Schortens In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in eine Physiopraxis im Mühlenweg sowie in ein Kosmetikstudio in der Bahnhofstraße ein. Nach derzeitigem Stand wurde ausschließlich Bargeld entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/92110) in Verbindung zu setzen. Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes vor dem NWK Sanderbusch Am Samstagnachmittag, zwischen 14.30 Uhr und 17:15 Uhr, wurde von bisher unbekannten Tätern vor dem Haupteingang des Nordwestkrankenhauses Sanderbusch ein verschlossenes E-Bike entwendet. Bei dem E-Bike handelt es sich um eines der Marke Victoria in der Farben blau und grün. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/92110) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell