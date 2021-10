Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 70-Jähriger aus Wunstorf vermisst - Wer kann Hinweise geben?

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Mithilfe eines Fotos fahndet das Polizeikommissariat Wunstorf seit Montagmorgen, 11.10.2021, nach einem vermissten Senior. Er meldete sich zuletzt gegen 04:30 Uhr bei seinen Angehörigen und fuhr anschließend mit seinem Auto in unbekannte Richtung. Die Polizei geht von einer akuten Eigengefährdung aus und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 70-jährigen Wunstorfer.

Nach ersten Erkenntnissen des Polizeikommissariats Wunstorf meldete sich Manfred S. letztmalig gegen 04:30 Uhr per Kurznachricht bei seinen Angehörigen. Anschließend setzte er sich in sein Auto der Marke Citroën Berlingo in Grau mit hannoverschen Kennzeichen und fuhr in unbekannte Richtung. Seitdem besteht kein Kontakt mehr zu ihm. Eine akute Gefahr für Leib und Leben ist nicht auszuschließen.

Der Gesuchte ist etwa 1,90 Meter groß und schlank. Er hat kurze, graue Haare und trägt eine Brille. Der Polizei liegen keine Hinweise zu der Bekleidung des Mannes vor, die er zum Zeitpunkt seines Verschwindens getragen hat.

Zeugen, die Hinweise zum vermissten Senior und/oder seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Wunstorf unter der Telefonnummer 05031-95300 zu melden. /nash, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell