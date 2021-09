Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendieb wird rabiat

Kaiserslautern (ots)

Als er entdeckt wurde, ist ein Ladendieb am Fackelrondell rabiat geworden. Gegen den Mann wird jetzt wegen Ladendiebstahls und Bedrohung strafrechtlich ermittelt. Der 28-Jährige war gemeinsam mit einem 21-jährigen Begleiter am Montagmittag in einem Laden aufgefallen. Er streckte eine Jogginghose in seinen Rucksack und versuchte, ohne zu bezahlen, den Laden zu verlassen. Dem Ladendetektiv war das "Versteck" jedoch nicht entgangen, so dass er den Mann ansprach. Daraufhin reagierten beide Männer aggressiv. Der 28-Jährige bedrohte den Detektiv mit einem Kubotan, einem stabähnlichen Gegenstand, der zur Selbstverteidigung im Nahkampf dient. Der Ladendetektiv hielt die Beiden dennoch bis zum Eintreffen der Polizei fest. Sie erhielten jeweils einen Platzverweis. Der 28-Jährige erstatte ebenfalls Anzeige wegen Körperverletzung gegen den Ladendetektiv, da dieser ihn zu hart angepackt hätte. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell