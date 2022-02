Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Warnung vor betrügerischen Telefonanrufen

Offenburg (ots)

Mit erfundenen Geschichten, die über das Telefon verbreitet werden, sorgten erneut unbekannte und vermeintliche Betrüger in Offenburg am Freitagmittag für Aufregung und Verwirrung. Bei einem dieser Telefonate wurde einer Frau von einem falschen Polizeibeamten vorgetäuscht, dass ihre Tochter einen Unfall gehabt hätte und nur gegen eine Kaution von 65.000 Euro wieder frei käme. Es wäre nach seiner Aussage auch möglich diese Summe in Form von Gold zu bezahlen. Glücklicherweise fiel die Angerufene nicht auf die Täuschung herein, da der betrügerische Anrufer, nachdem sie erwähnte, dass sie erst mit ihrer Bank sprechen müsse, auflegte.

Wenn Ihnen Anrufe zweifelhaft vorkommen rät die Polizei:

- Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse

- Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Sprechen sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie ihr Umfeld für diese Telefonanrufe.

- Informieren Sie sich vor einer Geldübergabe an Abholer von behördlichen Stellen, selbst bei den genannten Behörden oder Gerichten, ob tatsächlich Forderungen bestehen.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

/bk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell