Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Polizei sucht Unfallflüchtigen

Offenburg (ots)

An der Einmündung Südring auf die Schutterwälder Straße wurde in der Nacht zum Sonntag ein Verkehrszeichen umgefahren. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Verkehrsunfall durch einen dunklen Pkw der Marke Skoda verursacht worden sein. Der Pkw müsste starke Beschädigungen aufweisen. Die Beamten des Verkehrsdienst Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen um Hinweise unter Telefonnummer: 0781 / 214200.

/BAB

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell