Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Handydieb flüchtet und wirft Handy zurück

Germersheim (ots)

Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr entwendete ein ca. 30 Jahre alter Mann ein Mobiltelefon aus dem Einkaufswagen des Geschädigten, der zum Tatzeitpunkt gemeinsam mit seiner Mutter im Fachmarktzentrum Germersheim einkaufen war. Nachdem Mutter und Sohn den Täter über den Parkplatz hinweg verfolgten, warf der Mann das Handy schließlich zurück und flüchtete in Richtung des angrenzenden Bahnhofes. Der Täter konnte durch die Polizeibeamten nicht mehr festgestellt werden.

Zeugen, welche im entsprechenden Zeitraum Wahrnehmungen diesbezüglich gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell