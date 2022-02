Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rohrbach/BAB65 - Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Im Vorbeifahren streiften sich am Freitagmorgen, 04.02.2022 gegen 07:30 Uhr zwei LKW im Bereich der L493 zwischen Rohrbach und der BAB65. Der Unfallverursacher soll zu weit nach links gefahren sein, weshalb es zur Kollision kam. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden wird von der Polizei Landau auf ca. 1000.- EUR geschätzt. Hinweise zur bislang unbekannten, blauen Zugmaschine mit Auflieger nimmt die Polizei Landau unter der Rufnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de, entgegen.

