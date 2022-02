Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Nur zwei Bier...

Edenkoben (ots)

... will ein 58-jähriger Skoda-Fahrer getrunken haben, der soeben (05.02.2022, 02:30 Uhr) in der Poststraße in Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Dies dürfte nicht ganz der Wahrheit entsprochen haben, ein Alco-Test ergab einen Wert von 2,1 Promille. Der Skoda-Fahrer wurde sodann zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Skoda-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall benachrichtigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell