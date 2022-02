Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Auto überschlägt sich bei Unfall

Annweiler (ots)

Ein 41-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwochabend gegen 19:50 Uhr die B 48 von Wernersberg kommend in Richtung Annweiler, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet. In der Folge kam er auf den Grünstreifen und das Fahrzeug überschlug sich. Am Auto entstand ein Totalschaden und der 41-Jährige wurde leicht verletzt.

