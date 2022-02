Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Angebliche Hilfeleistung

Bad Bergzabern (ots)

Ein unter Alkohol und Drogen stehender 21 Jahre alter Mann aus Billigheim wurde am Freitag, gg. 18:15 Uhr, in der Madenburgstraße in Bad Bergzabern mit blutigen Händen angetroffen. Er gab an, die Scheibe an einem PKW eingeschlagen zu haben, da dort eine Frau drinnen wäre, welche Hilfe brauchen würde. Die Polizeistreife konnte jedoch im PKW niemand feststellen. Weiterhin hatte der Mann an einem zweiten PKW den Außenspiegel beschädigt und führte ein hochwertiges Handy mit sich, welches nicht ihm gehörte. Dieses konnte mittlerweile der richtigen Eigentümerin zugeordnet werden. Wegen einer Verletzung wurde der Mann zuerst ins Krankenhaus und später in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

