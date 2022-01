Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Mülltonnen in Brand gesetzt

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben am späten Neujahrsabend (01.01.22) gegen 22.25 Uhr am Pagenstecherweg mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Die Tonnen befanden sich bis auf eine im überdachten und umzäunten Hinterhof des Gymnasiums Arnoldinum. Eine weitere, angekettete Mülltonne stand außerhalb des Geländes. Durch das Feuer wurden unter anderem das Dach, eine Regenrinne sowie Teile einer Steinmauer erheblich beschädigt. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Steinfurter Polizei nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell