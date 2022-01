Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Autofahrer kommt von Fahrbahn ab, Fahrer und Beifahrer schwer verletzt

Rheine (ots)

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Geilenkirchen (Kreis Heinsberg) ist in der Nacht zu Montag (03.01.22) gegen 01.12 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache mit einem schwarzen BMW von der Straße abgekommen. Der Mann fuhr auf dem Münsterlanddamm in Richtung Rheine. Etwa auf Höhe der Einmündung "Am Spieker" verlor der 28-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr er über den Seitenstreifen auf die Bankette. Dann rutschte der BMW weiter und prallte gegen einen Baum. Dadurch wurde der Pkw auf die Seite gedreht, er rutschte weiter. An einem weiteren Baum fiel der Wagen aufs Dach. Dort blieb er liegen. Bei dem Unfall wurden der 28-jährige Fahrer sowie sein 27-jähriger Beifahrer aus Rheine schwer verletzt. Die Feuerwehr musste beide aus dem Pkw befreien. Die Verletzten wurden anschließend mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Pkw wurde stark beschädigt. Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

