POL-OG: Offenburg - Unter Drogeneinfluss unterwegs

Offenburg (ots)

Eine Verkehrskontrolle am späten Sonntagabend wurde einem 42-Jährigen zum Verhängnis. Gegen 22:10 Uhr wurde der Fahrer des Opels in der Otto-Hahn-Straße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem Fahrzeugführer Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum festgestellt werden. Ein positiver Vortest erhärtete den Verdacht, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Opel-Lenker nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da der Mann zudem gegenüber den Polizisten falsche Personalien angegeben hatte, muss er nun mit mehreren Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen.

